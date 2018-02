ViZie mogelijk in kartel naar kiezer 05 februari 2018

De onafhankelijke nieuwe partij ViZie trekt in oktober mogelijk in een kartel naar de kiezer. De partij voert gesprekken met mogelijke partners. "De kans is reëel dat we in zee gaan met een bestaande partij en samen naar de kiezer trekken", bevestigt Bjorn Horré. "De gesprekken zijn bezig, hopelijk hebben we binnen twee weken zekerheid."





Om welke partij het gaat wil ViZie voorlopig niet verklappen. Vorige week werd met STIP ook al een andere politieke onafhankelijke beweging gelanceerd in Izegem, met onder andere Kurt Grymonprez als lijsttrekker. Of het om die beweging gaat, wil ViZie niet zeggen. "We zoeken wel nog dames voor op onze lijst", besluit Bjorn. "We willen minstens één zitje in de gemeenteraad veroveren."





Meer info op www.vizie.org. (VDI)