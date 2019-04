Vissers klagen vandalisme rond vijver op Patersdomein aan Lieven Samyn

12 april 2019

16u53 0 Izegem Aan de vijver op het Patersdomein langs de Mentenhoekstraat in Izegem is donderdagavond of –nacht voor het tweede jaar op rij vandalisme gepleegd. Onbekenden beschadigden een vuilnisbak, betonnen zitplaatsen, stookten een vuurtje, lieten een mes achter,… Het stadsbestuur werkt aan een masterplan om de vijver en het domein op te waarderen.

Voorzitter van hengelclub De Waaibergvissers Andy Verschoore kreeg vrijdagvoormiddag telefonisch te horen dat er rond de visvijver opnieuw baldadigheden waren gebeurd. “Niet voor het eerst”, aldus Andy. “Met onze club proberen wij de vijvers en de omgeving netjes te houden. We maaien het gras, zorgden voor betonnen zitplaatsen, investeren jaarlijks enkele honderden euro in vissen,… Maar we stellen vast dat er illegaal wordt gevist, betonnen panelen worden gebroken of in het water gegooid, takken van de bomen worden afgetrokken,… Nu vonden we zelfs een zakje voor drugs en een mes en stelden we vast dat er een vuurtje is gestookt. Tijd dat er maatregelen worden genomen. De vijver en het park heeft nood aan meer openheid zodat er meer sociale controle kan gebeuren.” De wijkagent stelde alvast een proces-verbaal op.

Het stadsbestuur is op de hoogte van de problemen en het verwaarloosde karakter van het Patersdomein. “Het domein is nog altijd eigendom van de paters maar de stad zorgt voor het beheer”, legt schepen van groen Caroline Maertens (N-VA) uit. “Er wordt werk gemaakt van een masterplan dat het park een opener karakter moet geven en bij een breder publiek bekend moet maken. Er wordt gedacht aan snoeiwerken, extra speeltuigen, de bouw van een ontmoetingsplaats,… Alles in overleg met de buurt. Dat zal er wellicht ook voor zorgen dat er meer sociale controle zal zijn en vandalisme of beschadigingen minder kans zullen krijgen. Dat er op vandaag dergelijke zaken gebeuren, betreur ik ten zeerste.”

Door de beschadigingen aan de betonnen zitplaatsen voor de vissers is een geplande wedstrijd van De Waaibergvissers zondag alvast afgelast.