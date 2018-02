VIM schenkt borstels aan stadsmuseum 14 februari 2018

De Vrienden van de Izegemse Musea (VIM) hebben naar aanleiding van hun vijfde verjaardag enkele zilveren art-decoborstels aan stadsmuseum Eperon d'Or geschonken. "Het gaat om een kleerborstel en een spiegel uit het jaar 1933 en een kleerborstel uit 1935", zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe (N-VA). "Ze zijn vervaardigd in Birmingham en zijn een mooie aanvulling voor de rijke collectie van het stadsmuseum." Dat de collectiestukken uit de jaren 1930 zijn, is geen toeval. "Het voorgebouw van Eperon d'Or is ook art deco uit de jaren 30." Eerder al schonk de VIM historische schoenen en maquillagebortels aan het museum. Het gaat om een groep vrijwilligers die helpt om het publiek enthousiast te maken voor het museum en erfgoed.





(VDI)