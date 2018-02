Vijfwegenstraat afgesloten 26 februari 2018

Vandaag start een aannemer in opdracht van De Watergroep met het herstel van een lek in de waterleiding in de Vijfwegenstraat 1 in Izegem. De hele straat is afgesloten. Er is een plaatselijke omleiding ingelegd via de Lodewijk de Raetlaan, Lieven Gevaertlaan en de Kachtemsestraat. De werken zullen maximum drie dagen duren. (VDI)