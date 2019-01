Vijftien nieuwe gezichten in de gemeenteraad VDI

03 januari 2019

14u43

Bron: VDI 0

De nieuwe legislatuur is in Izegem rustig van start gegaan. Van de 29 raadsleden waren er liefst vijftien nieuwe gezichten die er de voorbije zes jaar niet bij waren. Burgemeester Bert Maertens mag zich opmaken voor zijn tweede ambtstermijn en krijgt daarbij de assistentie van schepenen Caroline Maertens, Kurt Himpe, Lothar Feys, Tom Verbeke en nieuwkomer Lisbet Bogaert. Ook Ann Van Essche van coalitiepartner CD&V is nieuw.

Terugkerende N-VA-gemeenteraadsleden zijn Nick Verschoot en Jan Verbeke. Zij krijgen deze legislatuur gezelschap van Didier Pattyn, Virginie Derumeaux, Kevin Carrette, Hein Depoorter en Frederick Verhaeghe. CD&V levert met Dries Dehaudt de gemeenteraadsvoorzitter. Oud-burgemeester Gerda Mylle neemt haar mandaat niet op en geeft haar zitje door aan Eveline Christiaens.

“Onthouding kon niet”

Grootste oppositiepartij wordt nieuwe partij StiP (Stedelijk Izegemse Project). Zij namen voor het eerst deel aan de verkiezingen en zagen dat verzilverd met vijf zitjes. Drie daarvan gaan naar ex-socialisten Kurt Grymonprez, Nadia Staes en Sybille Vandeputte. De andere twee naar nieuwkomers Jan Dierickx-Visschers en Didier Parmentier. Bij de fractie heerste wat onmin over het feit dat er over de verdeling van de schepenambten niet gestemd kon worden. “Wij wilden ons op dat punt onthouden, maar dat kon blijkbaar niet”, aldus Kurt Grymonprez. “Het is ondemocratisch dat een stad bestuurd wordt door een meerderheid die slechts 47,7 procent van de bevolking achter zich heeft, maar door het systeem van zetelverdeling toch zestien zitjes haalt. Wij moesten daar deel van uitgemaakt hebben.”

Groen levert met Balder Clarys en Veerle Renier twee nieuwe gemeenteraadsleden af. Bij Vlaams Belang vervoegen Giel Seynaeve en Nathalie Dewulf collega Rik Baert. Sp.a ziet Justine Hollevoet als nieuwkomer. Julie Vandewaetere neemt de plaats in van gewezen schepen en OCMW-voorzitter Frank Duhamel, die uit de politiek stapt. Open VLD tot slot valt terug op één zitje en kan rekenen op ancien Geert Leenknecht.