Vijftien maanden cel voor partnergeweld

05 maart 2019

14u41

Bron: LSI

Een 35-jarige man uit Izegem is bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijftien maanden en een boete van achthonderd euro voor partnergeweld. In de nacht van 20 op 21 mei 2018 doolde zijn partner op de Rijksweg in Izegem rond. Ze had samen met Toufik L. de Sinksenfeesten in Kortrijk bezocht, maar na een ruzie was ze uit de auto gezet. Even later kwam hij haar weer ophalen, maar in de auto kwam het volgens het openbaar ministerie opnieuw tot bedreigingen en slagen. De vrouw sprong zelfs uit de rijdende auto om aan het geweld te ontsnappen. “Een typisch slachtoffer van partnergeweld”, zei de openbare aanklager. Toufik L. daagde niet op voor het proces. Begin 2015 liep hij al eens een celstraf van dertig maanden, waarvan de helft effectief, op voor verkrachting van zijn ex-vriendin.