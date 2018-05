Vijfmaal goud voor leerlingen kunstacademie 11 mei 2018

Tijdens de VLAMO-solistenfinale in Antwerpen hebben de deelnemers van kunstacademie Art'Iz in Izegem schitterende resultaten neergezet. "Met vijf laureaten op in totaal 40 voor heel Vlaanderen is het resultaat voor Art'Iz ook dit jaar weer buitengewoon", zegt onderwijsschepen Kurt Himpe (N-VA).





"Bij het concertslagwerk werden Juliette Bruyneel met 92,5 procent en Lore Vancoillie met 92 procent laureaat in hun afdeling", verduidelijkt een trotse directeur Wim Belaen. "Bij de koperblazers werd Nienke Vansteenkiste laureaat met 92,5 procent en bij de kleine ensembles ging de eerste plaats naar het duo Juliette Bruyneel en Iben Houtekier met 93 procent en naar het duo Leonie Courtens en Nienke Vansteenkiste met 88,5 procent."





Daarnaast namen nog elf andere leerlingen van de kunstacademie deel aan de finale en waren er ook daar enkele tweede en derde plaatsen. (VDI)