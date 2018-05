Vijf winnaars op bakwedstrijd Isotopia 30 mei 2018

02u29 0

De bakwedstrijd op stadsfestival Isotopia lokte 23 deelnemers. Vijf mensen vielen in de prijzen. Joachim Herbots wist indruk te maken met een biscuit van chocolademousse met mango en passievrucht, Silvia Degrande overtuigde met een fruittaart met lepelbiscuit en aardbeien en in de categorie drooggebak scoorde Griet Goossens (niet op de foto) met een taart waarop de Isotopia-konijnen prijken. Lieke Seynaeve scoorde met een stukje wereldgebak en in de categorie professioneel won bakker Stefaan Gheysen met een creatie waar het Izegemse wapenschild in verwerkt was.





(VDI)