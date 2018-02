Vijf nieuwe namen op sp.a-lijst 15 februari 2018

De lokale sp.a-afdeling heeft opnieuw vijf nieuwe namen op hun lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen geplaatst. Op de zevende plaats prijkt vrijzinnig humanistisch consulente Mieke Deltomme (39, die bij het huisvandeMens werkt. Ze zet onder andere mee haar schouders onder Wereldlichtjesdag, maar is in haar vrije tijd ook verantwoordelijk voor een rouwgroep. Een plaats lager vinden we Sam Vandommele (26), verpleger bij AZ Delta. Net als zijn vader is hij actief bij de Izegemse brandweer en Dienst 100. Onderaan de lijst prijken nog enkele actieve senioren, met onder andere. Willy Deroubaix (69), die vrijwilliger is bij de 'kaarting' van dienstencentrum De Leest en Chris Vandommele (65), die veertig jaar redder-technieker in het zwembad was. Laatste nieuwkomer is Robrecht Vanhaezenbrouck (70), onder andere actief bij heemkring Ten Mandere, Pat Paniek en S-plus. (VDI)