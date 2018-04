Vijf nieuwe gezichten bij CD&V 27 april 2018

02u55 0 Izegem CD&V heeft vijf nieuwe namen voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt.

Eerste nieuwkomer is Dries Dehaudt (29), die werkt als coördinator van de vzw Moeders voor Vrede in Ieper.





Hij was jarenlang leider bij de Kachtemse Chiro en was ook betrokken in de Jeugdraad, Kachtem Feest en de Bende van de Rostn. Ook AZ Delta-verpleger Jan Hoet (56) staat op de lijst.





In zijn vrije tijd is hij volksdanser bij Die Boose en Rode Kruis-vrijwilliger. De uit Colombia afkomstige Martha Rojas (51) is dierenarts en wil meer diversiteit in de politiek brengen.





Dat doet ze nu al bij organisaties als Kortrijk aan Culturen en Brugge Color Cultur. Ook Maria Rommel (54), die met haar man een tuinbouwbedrijf uitbaat, dingt naar de stem van de kiezer, net als Johny Waelkens (67).





Die laatste trekt als gepensioneerde de kaart van het verenigingsleven en is onder andere actief bij KWB, Paser, Okra, IVAC en VTB Kultuur.





(VDI)