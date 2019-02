Vijf maanden celstraf en boete voor Franse winkeldieven: “Ik zal nooit meer stelen” LSI

13 februari 2019

Twee Fransen uit Roubaix en Rijsel zijn veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf maanden en een boete van vierhonderd euro voor diefstallen. Ze gingen op 23 december 2018 met vier winterjassen van Tommy Hilfiger aan de haal bij kledijwinkel Verso op de Grote Markt in Izegem. Een winkelbediende achtervolgde het duo tot in het station. Rabah M. (50) toonde meteen zijn tas aan de winkelbediende, maar Sidali R. (29) vluchtte weg. Wat verderop kon hij door een politiepatrouille gevat worden. Hij liep in Frankrijk al een veroordeling tot dertig maanden cel op. Momenteel zit hij in de cel op verdenking van een andere diefstal. Hij gaf toe dat hij de dag voor de diefstal bij Verso ook al betrapt werd in warenhuis Colruyt in Izegem. Daar had hij twee flessen drank proberen te stelen. “Na mijn vrijlating zal ik nooit meer stelen”, beloofde hij aan de rechter.