Vier minderjarigen geïdentificeerd na vechtpartij Izegem op viraal filmpje LSI

08 april 2019

23u17

Bron: LSI 5 Izegem Vier minderjarigen uit Roeselare die deelnamen aan een vechtpartij in Izegem op een filmpje dat momenteel viraal gaat, zijn al in mei opgespoord en geïdentificeerd. Dat zeggen zowel de politie van de zone Riho als burgemeester Bert Maertens (N-VA). Het filmpje dateert al uit die periode. Wellicht ging het na de beelden met de kopschopper in Antwerpen plots viraal. De burgemeester kondigt verhoogde waakzaamheid in de buurt van het skatepark Izzepark aan.

In het filmpje is te zien hoe in de Bellevuestraat in Izegem een jongen met de fiets aan de hand wordt neergetrokken en daarna een salvo van wel dertig slagen en schoppen te verduren krijgt. Enkel nadat een dame hen toeroept dat ze moeten stoppen, beëindigen de daders hun agressie. “Het brutale geweld op het filmpje is schokkend”, vindt Bert Maertens. “Ik hoop – en ik vertolk hiermee zeker het gevoel van alle stadsgenoten – dat de daders zeer streng worden aangepakt. Schandalig wangedrag als dit mogen we als stad en als samenleving niet tolereren. Nooit.”

Volgens commentaren op sociale media doen dergelijke taferelen zich wel vaker voor in de buurt van de Bellevue- en Krekelstraat, waar Izzepark, het skatepark van de stad waar vaak jongeren rondhangen, is gelegen. “Maar andere feiten in de buurt zijn bij de politie niet gekend”, stelt de burgervader vast. “Ik roep daarom iedere getuige van gewelddaden op om die formeel te melden bij de politie. Enkel zo kunnen we de criminaliteit streng aanpakken. In elk geval houdt de politie de komende tijd op vraag van de stad specifiek en versterkt toezicht op en rond het skatepark.”

Nog volgens de burgemeester is Izegem er niet onveiliger op geworden de voorbije jaren. “Integendeel, er is een verstrengde aanpak met meer camerabewaking, meer blauw op straat en flexteams die inzetten op specifieke overlastdossiers. En dat loont want het aantal vechtpartijen in de stad is de voorbije jaren telkens gedaald.” Waarom dat filmpje nu opduikt terwijl de feiten al bijna een jaar geleden zijn gebeurd, is onduidelijk. “De verkiezingen komen er aan en sommige partijen denken er garen bij te spinnen om een onveiligheidsgevoel te creëren”, fluisteren sommige bronnen. Het Vlaams Belang deelde alvast gretig de beelden, die op hun beurt in amper 5 uren tijd ruim 200.000 keer gedeeld werden. Op Facebook mengde Stefaan Sintobin, ex-gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Izegem die nu dezelfde functie uitoefent in Brugge en Vlaams volksvertegenwoordiger, zich in de discussie. “Het wordt tijd dat de Vlamingen weten wat dit allochtoon tuig uitvreet in Vlaanderen en in Izegem”, reageerde hij op het persbericht dat de burgemeester uitstuurde als reactie op het filmpje. “Tijd om de boel op te kuisen.”