VIDEO. Kobe Sercu vraagt zijn vriendin ten huwelijk in De Leest tijdens optreden met zijn broers VDI

04 maart 2019

12u57

Bron: VDI 0 Izegem Zakdoekenmomentje in cultuurhuis De Leest vrijdagavond. Daar vroeg muzikant Kobe Sercu tijdens een optreden met zijn broers zijn vriendin Tania ten huwelijk. Hij bracht het huwelijksaanzoek in de vorm van een liedje, dat tegelijk ook een ode aan Houthulst was, de woonplaats van zijn vriendin.

Kobe stond vrijdag in Izegem op de planken tijdens een uitverkocht concert van de Broers Sercu. Met zijn vier al even muzikale broers Sam, Jozef, Benjamin en Mathias brengt hij onder die noemer geregeld liedjes in het Engels, Nederlands of West-Vlaams. Onder hen ook de bekendste Sercu: acteur Mathias, die we onlangs nog aan het werk zagen in de reeks Eigen Kweek. Vrijdag speelden de broers opnieuw samen, maar de avond eindigde dus net iets anders dan gewoonlijk: met een huwelijksaanzoek als muzikale verrassing.

Humor

“Mijn vriendin Tania en ik zijn al negen jaar samen”, vertelt Kobe. “Er zit veel humor in onze relatie en een van de vaakst terugkerende grapjes is of ik al dan niet de Grote Vraag zou stellen. Ik maak voor verschillende gelegenheden wel eens een liedje en dan herinnert ze me er geregeld aan dat ik er ook wel eens eentje voor haar mag maken. Ik heb die boodschap ter harte genomen en ben aan een liedje beginnen werken.”

Het resultaat is ‘Ode aan Houthulst’, een lied dat onschuldig begint over de woonplaats van Tania, maar uitmondt in een heus huwelijksaanzoek. “Ze mocht niet meteen doorhebben dat het om een aanzoek ging en dus heb ik het aanzoek in een ode aan haar gemeente verpakt”, knipoogt Kobe. “Ons concert in Izegem was een ideale locatie. Ik wist dat er een volle zaal zou zijn en dat de sfeer opperbest zou zijn.”

Verbouwereerd

Enkele familieleden filmden het hele gebeuren, terwijl vriendin Tania op de eerste rij zat. Tot haar grote verbazing bleek het voor haar onbekende liedje van haar vriend plots een aanzoek. Toen dé vraag gesteld werd, reageerde de hele zaal met een staande ovatie. “Tania was verbouwereerd omdat ze het helemaal niet had zien aankomen, maar uiteraard was ze blij met het aanzoek. Een precieze datum hebben we nog niet geprikt, maar dat komt nog.”