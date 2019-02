VIDEO: Hilde Crevits gaat Flip Kowlier achterna met West-Vlaamse rap Sam Vanacker

23 februari 2019

12u08 0 Izegem Naar aanleiding van de Dag van de Academies bezocht Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vanochtend de Izegemse Kunstacademie. Ze klom er zelf op het podium en bracht al rappend een ode aan ‘t Hof van Commerce.

Alle 168 kunstacademies in Vlaanderen zetten vandaag de deuren wagenwijd open voor het publiek voor de jaarlijkse Dag van de Academies. In totaal volgen ruim 200.000 leerlingen deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen, een absoluut record. “Dat cijfer zit stevig in de lift”, zegt Crevits. “In West-Vlaanderen zijn 38.000 leerlingen ingeschreven, maar liefst 3.705 of bijna tien procent meer ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft te maken met het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs, waardoor ook zesjarigen voortaan muziek en woord kunnen volgen. Ze hebben duidelijk de smaak te pakken. Eerder kon die leeftijdsgroep alleen terecht bij dans of beeldende en audiovisuele kunsten.”

Ook de academie van Izegem merkt dat het aantal inschrijvingen stijgt. “Sinds de oprichting van de Kunstacademie, waarbij de domeinen Woord, Muziek en Beeld samengevoegd werden stijgen de inschrijvingen spectaculair. Dit schooljaar klokken we af op 2.368 leerlingen. Dat zijn er zeshonderd meer dan vijf jaar geleden”, weet schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe (N-VA). “Daarmee zijn we de derde grootste academie van de provincie geworden, na Waregem en Roeselare.”

Reden genoeg voor de minister om een bezoekje te brengen aan ‘de stad van borstels en schoenen’. Crevits ging er kijken hoe verschillende leerlingen van de afdeling Woord op het podium sketches van 1 minuut brachten, waarna ze zelf ook een verdienstelijk mini-optreden bracht. Ze bracht een West-Vlaamse rap in de traditie van Izegemnaar Flip Kowlier en eindigde met ‘Oost West, Izegem best’. Het publiek kon het alvast smaken.