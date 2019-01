VIDEO. Hevige brand legt rijwoning in de as: drie kinderen kunnen nipt ontkomen Ook inwonende vriend van afwezige ouders is ongedeerd Hans Verbeke

20u32 0 Izegem Drie kinderen van Somalische afkomst tussen tien en dertien jaar oud zijn zaterdag in de vooravond aan de dood ontsnapt toen een hevige brand uitbrak in hun huurwoning. Dat gebeurde in het centrum van Emelgem op een moment dat de ouders niet thuis waren. Een inwonende vriend van de ouders bleef ook ongedeerd. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

Hans Baert (53) van het gelijknamig beletteringsbedrijf uit de Stijn Streuvelsstraat in Emelgem beleefde een rustige zaterdagnamiddag met zijn zoontje Zytho toen hij plots een knal hoorde. “Ik keek buiten en zag metershoog uitslaande vlammen vooraan een huurwoning aan de andere kant van de straat”, vertelt de man.

Baert, in een vorig leven zelf ook tien jaar brandweerman, belde de hulpdiensten. “Ik zei hen dat ze best veel mensen en middelen ter plaatse stuurden omdat ik vreesde dat de brand wel eens zou kunnen overslaan naar naastliggende panden.”

Hans’ overbuur Christ Normon wist intussen ook al dat het brandde. “Ik had al iets geroken en zag plots rook passeren voor ons raam aan de straatzijde”, vertelt de man. “Er is brand, besefte ik onmiddellijk maar toen ik m’n hoofd buiten stak, kon ik bijna mijn ogen niet geloven. Uit de voordeur laaiden wilde vlammen. Weinig later viel wat nog restte van de rolluiken op het voetpad. Ongelooflijk was het, hoe snel de brand evolueerde. Aan de overkant van de straat zag ik enkele van de kinderen staan die samen met hun ouders in het huis wonen. Ondanks de taalbarrière slaagde ik erin om snel te weten te komen dat iedereen buiten was. Dat vond ik het belangrijkste.”

Inrichting met veel hout versnelt uitbreiding van de brand

Ook Frederic De Brabandere (42), die naast het vernielde pand samen met zijn schoonbroer Kurt Grymonprez (47) het kachel- en haardenbedrijf van zijn vader Luc runt, moest machteloos toezien hoe de vlammen alles verteerden. “Dit is het huis van mijn grootvader die in 2016 overleed”, mijmert de man. “Na zijn overlijden kwam de woning, die opgetrokken werd kort na de Tweede Wereldoorlog, leeg te staan. In overleg met mijn vader beslisten we om ze op te knappen en te verhuren. Maar het blijft natuurlijk een oud huis, waar binnenin veel hout is verwerkt, zoals dat vroeger altijd gebeurde. Dat heeft de uitbreiding van de brand uiteraard aanzienlijk versneld. Uiteraard ben ik blij dat er geen slachtoffers gevallen zijn, maar het doet pijn om te zien hoe alles in een mum van tijd vernield is.” De Brabandere ving de drie meisjes van het Somalische gezin op die aan de brand waren ontkomen.

Deskundige zoekt naar oorzaak

Het blijft voorlopig gissen naar de oorzaak van de brand. Het Kortrijkse parket stelde een deskundige aan die in het puin zal proberen te achterhalen hoe de brand is ontstaan maar voorlopig wijst niks in de richting van kwaad opzet. Eén van de Somalische meisjes verklaarde aanvankelijk dat de inwonende vriend van haar ouders had gewerkt aan een verwarmingstoestelletje en zo de brand had veroorzaakt. De man ontkent dat echter. Feit is wel, dat de woning rijp is voor de sloop. Flink wat jaren geleden, ook op een zaterdagavond, brandde in dezelfde huizenrij ook al eens een woning uit.