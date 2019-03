VIDEO. Hallucinant: goederentrein mist op een haar na truck die vastgereden is op overweg Hans Verbeke

15 maart 2019

14u12 16 Izegem Kort voor de middag is in Izegem een ramp vermeden toen een trucker, die vastgeraakt was op een overweg, op het allerlaatste nippertje kon wegrijden van een aanstormende goederentrein. “Het was hallucinant”, zegt Michael Sioen (34) uit Menen, die de bijna-botsing kon filmen.

Samen met zijn schoonbroer Aldwin Lepoutre (36) uit Wevelgem, die z’n schrijnwerkersatelier heeft vlakbij het kanaal in Izegem, wou Michael Sioen een hapje gaan eten. “Aan de overweg op het kruispunt van de Prins Albertlaan en de Brugstraat zagen we dat er een vrachtwagen met Duitse nummerplaat in de problemen kwam. De trucker moest stoppen omdat voor hem een takelwagen achteruit de Brugstraat inreed. En net toen hij de overweg dwarste, kwam vanuit diezelfde Brugstraat plots een wagen gereden. De vrachtwagenchauffeur moest opnieuw stoppen, maar stond met het achterste deel van zijn oplegger op de overweg. Op dat moment klonk het belsignaal en gingen de slagbomen naar beneden.”

Scholieren duwen slagbomen omhoog

Michael en zijn schoonbroer vermoeden dat de trucker, die gemerkt had wat er aan het gebeuren was, liever niet de ene slagboom die tegen zijn oplegger rustte, aan diggelen wou rijden. “De man stapte uit en ging poolshoogte nemen”, zegt Michael. “Maar toen merkte hij dat de verwachte trein al in zicht was. Daarop haastte hij zich weer in z’n cabine en reed vooruit. Twee scholieren duwden intussen de slagboom naar boven. De chauffeur deed alles om een botsing te vermijden.”

Prikkelende geur door noodremming van goederentrein

De goederentrein scheerde rakelings langs de achterzijde van de oplegger. “Ik schat dat het maar een centimeter of tien scheelde”, zegt Michael. “Onwaarschijnlijk, zeker als je weet dat de machinist nog zwaar heeft geremd. Er hing nadien een prikkelende geur van ijzer op ijzer, heel vreemd. Die goederentrein was een paar honderd meter lang, daar kun je dus onmogelijk op een korte afstand mee stoppen. Door een uiteindelijk goeie samenloop van omstandigheden is daar een ramp vermeden. Bij een botsing zou de vrachtwagen allicht omgeslagen zijn of misschien ook wel meegesleurd. Dat zou een ander verhaal geweest zijn.”