VIDEO: Eerste Izegemse klimaatbetoging lokt 120 deelnemers

Valentijn Dumoulein

15 maart 2019

12u12

Bron: Valentijn Dumoulein 6 Izegem De eerste klimaatbetoging in Izegem bracht vrijdagvoormiddag 120 studenten en sympathisanten samen op de Grote Markt. Scholieren van de vier middelbare scholen tekenden present, net als een delegatie van de Gele Hesjes uit de regio. De scholen steunden de actie niet. Ze noteerden de namen van de klimaatspijbelaars, maar lieten het wel oogluikend toe.

Het initiatief voor de eerste Izegemse klimaatbetoging kwam van studente Marie Vandenheede (17) van Campus Bellevue. “Ik vind het belangrijk dat we vandaag wereldwijd onze stem voor het klimaat laten horen”, zegt ze. “Er vinden acties op negenhonderd locaties plaats en ik ben blij dat de Izegemnaren er zich ook voor engageren. Het was voor ons even afwachten hoeveel mensen er zouden opdagen. Ruim honderd deelnemers lijkt misschien niet veel, maar voor Izegem is dat al een mooie prestatie. Het kan de start van iets moois worden en we hopen de komende weken en maanden nog meer acties te kunnen organiseren.”

In samenspraak met de politie en het stadsbestuur werd beslist geen optocht maar een ‘sit-in’ te organiseren. In de praktijk bleef het bij ter plaatse slogans scanderen. Enkelingen hadden ook protestborden mee, maar het gros van de studenten was zonder opgedaagd. “Het doet me wel plezier om te merken dat er delegaties van alle vier de Izegemse middelbare scholen (Prizma Campus College, Campus VTI, Campus IdP en Campus Bellevue – nvdr.) aanwezig zijn. Dat toont dat het draagvlak er is en dat deze boodschap de schoolpoorten overstijgt.

Politieke geladenheid

Dat enkele leden van PVDA de betoging ‘kaapten’ en folders uitdeelden werd door de geëngageerde jongeren niet in dank afgenomen. “We willen bij iedereen bewustzijn rond het klimaat creëren en tonen dat het ons menens is, maar vinden het niet kunnen dat door hun aanwezigheid de betoging een politieke geladenheid krijgt”, vertellen studenten Isa Deboosere en Hanna Dewintere. “Het blijft voor ons niet bij betogen alleen. Op school hebben we reeds werkgroepen rond het klimaat opgericht in de hoop om daar al enkele veranderingen door te voeren. We denken daarbij aan de invoering van vegetarische schotels, bewuster met plastic omgaan, de verlichting ’s avonds en in het weekend niet in het gebouw laten branden en gerecycleerd papier gebruiken. Dat lijken kleine ingrepen, maar alle maatregelen tellen.”

Er tekenden ook enkele Gele Hesjes uit de regio present. “Ook wij steunen deze beweging en daarom vonden we het belangrijk hier aanwezig te zijn”, vertellen Mario Malysse en Sam Van Belle.

Onwettig afwezig

Alle Izegemse scholen hanteren hetzelfde beleid omtrent klimaatspijbelaars. “Wij kunnen spijbelen officieel niet toestaan, maar aan de andere kant is het mooi dat enkele van onze leerlingen zich ook engageren”, zegt directeur Elias Rommens van Campus Bellevue. “Leerlingen die naar de actie gaan worden als onwettig afwezig aangekruist, maar in de praktijk is er pas een probleem als dat meerdere keren voorvalt en dat is hier voorlopig niet het geval.” Onder andere in Prizma Campus College was er een strenge controle. “Er stonden leerkrachten aan elke uitgang die onze naam noteerden als we naar de klimaatbetoging gingen”, vertelt Isa. “Ze laten het oogluikend toe, maar zodra we meer dan vijf halve dagen ongewettigd afwezig zijn verwittigen ze het CLB. We moeten daar dus rekening mee houden.”

Initiatiefneemster Marie is zich alvast bewust van het negatieve imago die jongeren krijgen als ze voor het klimaat spijbelen. “Daarom bekijken we of we ook op woensdagnamiddag en in het weekend actie kunnen voeren, want school blijft inderdaad belangrijk”, besluit ze.