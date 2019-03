VIDEO: CD&V geeft applaus aan passerende fietsers VDI

21 maart 2019

14u09

Bron: VDI 0

Op donderdag 21 maart is het Nationale Applausdag voor Fietsers en dat is ook de lokale CD&V-afdeling niet ontgaan. Een kleine delegatie trok deze morgen naar de rotonde bij de Italianenlaan om wie met de fiets passeerde op een applaus te trakteren. Het initiatief van de Nationale Applausdag voor Fietsers gaat uit van de Fietsersbond. Zij willen op die manier iedereen feliciteren die kiest voor de fiets in plaats van de auto.