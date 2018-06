Verzekerings-makelaar met 148 km/u op Rijksweg 19 juni 2018

02u39 0

Lendelede





Een verzekeringsmakelaar uit Izegem liep voor de Kortrijkse politierechtbank een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 600 euro op. Langs de Rijksweg (N36) in Lendelede zoefde Benoit C. op 22 november vorig jaar aan 148 kilometer per uur aan de radar van de politie voorbij. De maximumsnelheid bedraagt er 70 kilometer per uur. Even verderop kon een motorrijder van de politie hem staande houden. Hij speelde meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. De politierechter legde hem geen extra rijverbod meer op maar wel nog een boete van 600 euro. "Als verzekeringsmakelaar zou hij het voorbeeld moeten geven", gaf zijn advocaat toe. "Zijn werkgever tikte hem al stevig op de vingers." (LSI)