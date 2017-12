Verzakking door opgehoopt water bij garage Decaigny 02u38 0

De brandweer is gisterenmiddag uitgerukt naar de Opel-concessie Decaigny, langs de Reperstraat in Emelgem. Aanleiding was een verzakking aan één stalen ligger aan de achterzijde van de werkplaats als gevolg van een groot volume opgehoopt water. De sneeuwval van enkele weken geleden moet de ligger hebben doen doorbuigen, waardoor het smeltwater en het regenwater zich ophoopten. De stalen ligger werd voorlopig gestut, later komt er een definitieve maatregel om de ligger netjes op zijn plaats te houden. Tijdens de interventie moesten de acht mecaniciens een tijdlang de werkplaats verlaten, maar nadien konden ze gewoon weer verder werken. De werking van het autobedrijf komt niet in het gedrang. (VHS)