Vernieuwde Marktstraat zo goed als afgewerkt VDI

17 januari 2019

15u05

Bron: VDI 0 Izegem De heraanleg van de Marktstraat zit er zo goed als op. De straat kreeg een nieuwe asfaltlaag en de voetpaden zijn opnieuw aangelegd in blauwe hardsteentegels. Er verdwenen ook enkele parkeerplaatsen in de straat, maar dat werd gecompenseerd met een gloednieuwe parkeerhaven. Op de vrijgekomen plekken prijken nu nieuwe zitbanken en fietsenrekken, al is niet iedereen even tevreden over de plaatsing.

De nieuwe parkeerhaven is het paradepaardje van de gerenoveerde Marktstraat. Door de sloop van een leegstaand pand en de creatie van die parking zijn er 21 extra parkeerplekken gecreëerd. Door die ingreep kon de stad 17 parkeerplaatsen in de straat verwijderen. In de plaats daarvan zijn er nieuwe zitbanken en fietsrekken geplaatst. “Daarmee is de straat zo goed als afgewerkt”, zegt kersvers schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA). “Er moeten enkel nog sensoren op de parkeerplaatsen, een parkeermeter en een LED-bord aan de ingang komen. Dat duidt aan hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Die zullen in de week van 28 januari geplaatst worden.”

Vaste fietsrekken

De handelaars zijn tevreden over de heringerichte straat. “Het ziet er mooi uit en ook de klanten reageren positief”, vertelt wijnhandelaar Bart Simoens. “Al valt het wel op dat er heel wat fietsenrekken in de straat zijn geplaatst. Het aantal is het probleem niet, maar wel het feit dat ze vast gebetonneerd zijn. Op die manier wordt het voor ons moeilijk om in de straat bijvoorbeeld nog kraampjes voor de Batjes te zetten. Ook bij verhuizingen kan dat problematisch zijn als de vrachtwagen of verhuislift op de rijweg moet staan en de straat dus geblokkeerd is.” Ook Unizo kaartte de kwestie reeds bij de stad aan.

Daar zien ze geen probleem. “Door de herinrichting van de Marktstraat is er heel wat aandacht voor de fietsers en de voetgangers”, klinkt het. “Aandacht voor de fietsers is er onder andere door de invoering van de fietsstraat, maar ook door meer parkeergelegenheid voor hen. De ‘fietsnietjes’ zijn vaste constructies. Tijdens de Batjes kunnen die nietjes zeker ook gebruikt worden door standhouders die er bijvoorbeeld een plaat opleggen om er hun koopwaar op uit te stallen. In de straat zijn er ook nog altijd laad- en loszones die dan kunnen gebruikt worden voor standhouders. Met de organisatoren van de Batjes is er sowieso telkens een overleg om alles in goede banen te leiden en met wat herschikking zullen alle standhouders zeker een plaats hebben.”

Opening?

Of er al dan niet een officiële opening van de straat komt, blijft afwachten. “Eerstdaags zitten we samen met de handelaars om te zien wat voor hen en ons wenselijk is”, aldus schepen Maertens. De vernieuwde Marktstraat is alvast een aantrekkingspool voor nieuwe handelaars. Ontwerpbureau Allossa – nu nog in de Meensesteenweg – heeft een pand in de Marktstraat gekocht. “Deze maand zijn de verbouwingen gestart”, vertelt Saartje Allosserie. “We gaan er een nieuw concept uitwerken met niet alleen plaats voor ons ontwerpbureau, maar ook een designwinkel met leuke hebbedingen, maar ook een kleine bar met koffie, soep en aperitief. Idealerwijs kunnen we eind dit jaar de deuren openen.”