Vernieuwde aanpak bib valt in de smaak VDI

01 maart 2019

13u11

Bron: VDI 0 Izegem Izegem heeft fors geïnvesteerd in de bibliotheek en dat werpt zijn vruchten af. Uit een bevraging blijkt dat de tevredenheid van de bezoeker sterk is gestegen en de vernieuwde aanpak wordt duidelijk gesmaakt.

“De Izegemse bibliotheek investeert fors in nieuwe boeken en de tevredenheid is gestegen van 55 procent in 2004 naar 74 procent in 2018”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “We brengen sinds kort speciale stickers aan die de nieuwe collectie extra in de kijker zet en de aanwinsten worden ook specifiek uitgestald. We zien ook een verdubbeling van de tevredenheid over het stripaanbod en de beschikbaarheid van nieuwe kranten, waarvoor heel wat mensen dagelijks de bibliotheek bezoeken, krijgt met 97 procent tevredenheid een sterke score.”

Meer openingsuren

“De voorbije periode werden ook de openingsuren aangepast met onder andere ook een zaterdagnamiddagopening. Dat blijkt een succes, maar toch is er nog vraag naar ruimere openingsuren. Met de plannen voor een nieuwe bibliotheek die samen met de Kunstacademie onderdak zal krijgen in de voormalige gebouwen van drukkerij Strobbe komen er kansen”, verduidelijkt schepen Himpe. “Nu al kan iedereen op elk ogenblik van de week boeken binnenbrengen in de bibliotheek. In de toekomst zal iedereen ook vlotter boeken kunnen ontlenen, dankzij de zelfscanbalies en de ruimere openingsuren, zonder dat er fysiek bibliotheekpersoneel aanwezig zal zijn.”

“Het valt ook op dat er nog nauwelijks opmerkingen zijn over het boetesysteem als ontleningen te laat worden binnengebracht. Dat heeft zeker te maken met het efficiënte systeem van verwittiging per mail, waardoor alerte bibliotheekgebruikers een boete kunnen vermijden”, besluit bibliothecaris Cappelle.