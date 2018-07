Vermoeden van drenkeling in kanaal na vondst fiets en schoen 25 juli 2018

Duikers van de Izegemse brandweerpost waren maandagavond anderhalf uur zoet met een zoekactie naar een mogelijke drenkeling in het kanaal Roeselare-Ooigem. Twee jongedames belden de hulpdiensten toen ze ter hoogte van de brug op de Italianenlaan aan de oever een achtergelaten fiets opmerkten. De brandweer nam geen risico. Toen de duikers aan de waterkant arriveerden, dreef in de onmiddellijke omgeving ook een schoen op het wateroppervlak. De achtergelaten fiets bleek niet gemerkt, waardoor het voor de politie onmogelijk was om de eigenaar te achterhalen. Na zowat anderhalf uur zoeken in het ondoorzichtige kanaalwater, zonder resultaat, werd besloten de interventie te beëindigen. (VHS)