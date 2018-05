Verkeersveilige ingrepen in Mezegem- en Manestraat 26 mei 2018

Als antwoord op het te vlugge en toegenomen verkeer in de Mezegem- en Manestraat gaat de stad enkele verkeersveilige ingrepen op die as invoeren.





"Dat gebeurt met het aanleggen van een verlaagde vluchtheuvel op de brug over de E403 in de Rhodesstraat", vertelt gemeenteraadslid Nick Verschoot (N-VA). "Die moet een afremmend effect hebben voor het verkeer richting Mezegemstraat. De stad brengt verder ook fietssuggestiestroken op dat punt aan. Er komt ook een verkeersplateau op het kruispunt van de Mezege-, Mane- en Hogestraat. Op het kruispunt van de Binnen- en Manestraat komt een uitstulping. Er komt ook een markering om de aanwezigheid van fietsers onder de aandacht te brengen. Op het traject komen ook bloembakken die de weg smaller moeten doen lijken." Daarnaast zijn op Vlaams niveau de budgetten goedgekeurd voor werken op de Noordkaai, wat voor een vlottere verkeersdoorstroming moet zorgen. (VDI)