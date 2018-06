Verkeerslichten E403-N36 nog deze maand aangepast 12 juni 2018

De voorbereidingen zijn gestart om de verkeerslichten op het knooppunt van de E403 en de N36, op de grens tussen Izegem en Roeselare, aan te passen. "Normaal moet dit vanaf 21 juni in orde zijn", zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). De aanpassing van de lichten moet, 2,5 jaar na de grondige heraanleg, het aantal ongevallen terugdringen. Sinds 2016 gebeurden al meer dan tien ongevallen op het op- en afrittencomplex. Na onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer bleek dat alles technisch in orde was, maar dat verwarring telkens de oorzaak was van de ongevallen. Het eerste verkeerslicht creëert een vals gevoel van veiligheid voor de automobilisten op de voorsorteerstrook. Daarom komt er boven die voorsorteerstroken een apart verkeerslicht met een pijl. Wie rechtdoor wil rijden, zal vroeger groen licht krijgen dan diegenen die links de snelweg willen oprijden. (VDI)