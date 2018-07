Verbroederingscomité ontvangt Duitse senioren 24 juli 2018

02u29 0

De senioren van Bad Zwischenahn, de gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen die sinds 1980 partnerstad is van Izegem, bezochten de Pekkersstad. Dit onder leiding van ereburgemeester Jonny Hinrichs die de oorkonde met Izegem in 1980 ondertekende. Ze bezochten onder meer Het Bierkasteel Van Honsebrouck, kasteel Wallemote en werden ontvangen op het stadhuis. Daar gingen ereburgemeester Hinrichs en de Duitse senioren graag op de foto met enkele leden van het verbroederingscomité Izegem.





(CDR)