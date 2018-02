Verbroederingscomité naar carnaval 22 februari 2018

02u28 0

Het Verbroederingscomité dat de banden met de partnersteden van Izegem onderhoudt, was onlangs te gast op de carnavalsstoet van zusterstad Belle. Ze kregen daarbij een ontvangst op het stadhuis, maar ook de gelegenheid om zich onder te dompelen in het carnavalsfeest. Op de foto zien we Ghislaine Petitprez-Vanhee (adjunct-burgemeester van Belle), Bernadette Dejonckheere, Jan Hoet, Lut Serpieters, Renate Blondeel, Karlos Vansteenkiste, Erik Vantomme, An Derluyn, Johny Waelkens en Marleen Vinckier.





(VDI)