Verbroederingscomité boven de doopvont 02u38 0

Het Comité Externe Relaties is nog maar ontbonden en daar is met het Verbroederingscomité de spirituele opvolger al. Het oude comité werd op de gemeenteraad na 27 jaar ontbonden. Dat leidde tot heel wat klachten van de oppositie en zelfs van enkele sp.a-raadsleden uit de meerderheid. De stad wil voortaan verenigingen stimuleren en subsidiëren om zelf met initiatieven op de proppen te komen en verviervoudigt ook meteen de toelage voor verenigingen en scholen. De officiële contacten met partnersteden Belle, Hoton, Bad Zwischenahn en Zlin worden voortaan wel alleen door het stadsbestuur gelegd. De leden van het vroegere comité kregen wel de kans een nieuwe vereniging op te richten. Onder impuls van Erik Vantomme leidt dat nu tot de oprichting van het Verbroederingscomité. Het nieuwe comité telt veertien leden, maar er zijn nog tot eind deze maand kandidaturen welkom via erik.vantomme@skynet.be. Het comité staat nu volledig los van de stad en kreeg 1.000 euro voor de opstart. (VDI)