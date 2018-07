Verbouwingswerken aan stadhuis 03 juli 2018

Naar aanleiding van de samensmelting van de OCMW- en stadsdiensten zijn er in het stadhuis enkele verbouwingswerken nodig. Op het gelijkvloers nemen de medewerkers van het Sociaal Huis de ruimte in waar nu vergaderboxen staan. Op de eerste verdieping zal de samengevoegde personeels- en communicatiedienst samen huizen met de juridische dienst. De tweede verdieping is voortaan de nieuwe thuis van de algemeen directeur en het secretariaat, net als de volledige financiële dienst. De dienst verenigingen, evenementen en samenleving (VES) zal verhuizen naar de lokalen van 't Antwoord naast zaal ISO aan de Sint-Jorisstraat. De tentoonstelingsruimte in zaal Meilief zal vanaf eind dit jaar tijdelijk niet meer beschikbaar zijn. Het kostenplaatje bedraagt 74.259 euro. (VDI)