Van verstokte roker naar volleerd triatleet in 1 jaar tijd 02u28 0 Joke Couvreur Chris Seynaeve wordt bij aankomst omhelsd door zijn dochter na een uitstekende prestatie. Izegem Amper een jaar geleden rookte hij nog een pakje sigaretten per dag en kon hij amper 100 meter lopen. Afgelopen zaterdag liep hij een volledige triatlon uit. Chris Seynaeve barstte in tranen uit toen hij over de meet kwam.

Op 1 januari 2017 besliste de 37-jarige Izegemnaar om zijn leven volledig op te gooien. Chris moest en zou een Iron Man lopen voor het goede doel. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer wielrennen en ruim 42 kilometer lopen. Om zes uur 's morgens dook hij zaterdag het Izegemse zwembad in. Om iets na 21 uur kwam hij, luid aangemoedigd door vrienden en familie, doodop aan op de speelplaats van Freinetschool de Kleine Tovenaar.





"Op twintig kilometer van de streep stootte ik mijn voet aan een stoeprand", vertelt 'Iron Man' Chris. "Mijn benen wogen als lood en ik heb twintig kilometer lang de kou én de pijn moeten verdragen. Op karakter heb ik het gehaald. De triatlon niet uitlopen was gewoon geen optie. Als je weet dat er tientallen mensen op je staan te wachten, dan moet je wel doorbijten. Maar ik heb dieper moeten gaan dan ik ooit voor mogelijk hield."





Motivatie

De motivatie haalt de zelfstandige aannemer uit zijn eigen ervaringen met het noodlot. "Als tiener zag ik een kindje van vier jaar onder een heftruck terecht komen. Op latere leeftijd verloor ik mijn neefje in een stom ongeval. Een mensenleven is iets kostbaars. Toen ik van het Fonds Kind- en Orgaantransplantatie hoorde besliste ik om te helpen. Ik zag in dat het niet juist was dat ik mijn longen aan het zwart maken was, terwijl er ergens kinderen waren die aan het wachten waren op nieuwe longen. De puzzelstukjes vielen in elkaar, zeg maar."





"Ik had mezelf beloofd na de aankomst meteen te genieten van een frisse pint en een braadworst, maar in de praktijk lag dat anders. In bier had ik geen zin", lacht hij. "Ik zat nog tjokvol met sportdrank en energierepen. Maar tegen middernacht heb ik toch een braadworst binnen gespeeld in dat prachtig warme kerstparadijs op de speelplaats. Het was de beste braadworst die ik ooit gegeten heb." (SVR)