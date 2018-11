Van koffietruck naar (eerste) koffiebar EX-DIRECTEUR LUFTHANSA MIKT MET IZYCOFFEE OP VIJF VESTIGINGEN VALENTIJN DUMOULEIN

13 november 2018

02u23 0 Izegem Amper drie maanden nadat Bart Buysse met een koffietruck de baan op trok, opent hij met IzyCoffee nu ook zijn eerste koffiebar in de Nieuwstraat. De voormalige verkoopsdirecteur bij Lufthansa wil kwaliteitskoffie aanbieden tegen een betaalbare prijs. Volgend jaar wil hij al drie tot vijf nieuwe vestigingen openen.

Bart was bijna vijftien jaar verkoopsverantwoordelijke voor luchtvaartmaatschappij Lufthansa en woonde afwisselend in Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. "Ik leerde via het werk mijn vrouw Larisa kennen, maar na een tijdje waren we aan een nieuwe uitdaging toe", vertelt Bart. "Het liefst iets helemaal anders. We besloten een wereldreis te maken met onze twee kinderen. Op die reis kwamen we op het idee een eigen koffiebarketen te lanceren. Na onze reis zijn we in Izegem komen wonen. Mijn ouders hebben hun roots in de streek. Belgen zijn de achtste grootste koffiedrinkers ter wereld en tegelijk staat ons land niet eens in de top 100 als we het aantal koffiebars per hoofd bekijken."





Sinds augustus trekt Bart al de baan op met een Citroën-oldtimer die hij ombouwde tot koffietruck. "Ik heb een vaste ronde, met stopplaatsen aan het station, winkelcentra en drukke verkeersaders", zegt hij. "De truck draait zo goed dat die zal blijven uitrijden, ook nu onze koffiebar geopend is. Alleen zullen we ons meer richten op bedrijven en evenementen."





Afgelopen weekend opende de eerste IzyCoffee-bar in de Nieuwstraat 27, in het vroegere Wimbledon-pand. "Die zal elke dag open zijn van 6 tot 18 uur, ook op zondag", vertelt hij.





Ambitie

"Een miezerige herfstdag vraagt naar een revitaliserende Pumpkin Spice Latte, avonturiers kunnen zich door een pikante Mexican Coffee laten verrassen. We vullen het aanbod aan met vegan patisserie, appel- en perensap en thee. Binnenkort kun je 's morgens ook granola met melk krijgen."





IzyCoffee werkt met koffiebonen die gebrand zijn door Creme de la Crema in Roeselare. "We kunnen rekenen op steun van de Roeselaarse barista Michael Van de Moortel", gaat Bart verder. "Onze barista's hebben allemaal een opleiding bij hem gevolgd. In 2019 wil ik drie tot vijf vestigingen in Groot-Izegem openen. Dat kunnen aparte bars zijn, maar ook koffiehoeken in een ziekenhuis, bedrijf of winkelcentrum. Op langere termijn wil ik meer vestigingen in de vierhoek Tielt, Waregem, Kortrijk en Roeselare. Ambitieus, maar met een grote realiteitszin en de wens om kwaliteitskoffie de standaard voor alle Izegemnaars te maken."





Meer info op www.izycoffee.be.