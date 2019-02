Vakbonden delen koekjes uit bij Cargill en Vandemoortele VDI

13 februari 2019

10u05

Bron: VDI 0 Izegem De nationale stakingsdag heeft in Izegem weinig noemenswaardige hinder veroorzaakt. De oproep werd vooral in de privésector goed opgevolgd. Bij Cargill en Vandemoortele ging tachtig procent van de werknemers niet aan de slag.

”We schatten dat tachtig procent van de werknemers vandaag niet aan de slag is gegaan”, vertelt Dorine Dejonghe van ACV aan het stakerspiket bij de dienstingang van Cargill. “In beide bedrijven werken toch al snel vijfhonderd mensen, dus we kunnen van een succes spreken. De nachtploeg is niet aan het werk gegaan, in de voormiddag werkten slechts enkelingen en de verwachting is dat er in de namiddag ook niemand aan de slag gaat. De bereidwilligheid om te staken is dan ook groot. Mensen die toch opdaagden, hebben we niet verhinderd, maar we hebben wel pamfletten en koekjes uitgedeeld onder de noemer Je werkt iedere dag keihard voor de welvaart in dit land. Dat verdient beter dan wat kruimels.”