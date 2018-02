Vakbonden blokkeren even depot Vandemoortele 17 februari 2018

02u31 0 Izegem Vakbondsmilitanten van ABVV Horval (Horeca-voeding-alimentation) hebben in de nacht van donderdag op vrijdag geprobeerd de logistieke transportafdeling van Vandemoortele in Izegem te blokkeren.

Ze hebben het vertrek van een twintigtal vrachtwagens die voedingsmiddelen vervoeren verhinderd. De politie bracht een eind aan de actie.





Daarop vertrokken ze naar Seneffe, om er een andere vestiging van Vandemoortele te blokkeren. Daar vond in januari al eens een 24-urenstaking plaats. De acties zijn het gevolg van het ontslag van hun hoofdafgevaardigde, die volgens hen onrechtmatig aan de deur werd gezet eind vorig jaar. "We wilden eveneens praten met het personeel van de Izegemse vestiging en hen herinneren aan het belang van de hoofdafgevaardigde in het bedrijf", vertelt Ringo Delcroix van ABVV Horval. "Maar deze nacht werd het stakingsrecht opnieuw op losse schroeven gezet door de overheid. De politie is tussengekomen omstreeks 3 uur, waardoor de militanten moesten vertrekken. Om de sociale democratie in het bedrijf en het welzijn van de werknemers te waarborgen is de werknemersvertegenwoordiger van essentieel belang. Vandemoortele moet dat aanvaarden en Laurent opnieuw opnemen in het bedrijf, zo niet loopt het bedrijf het risico dat er nog andere acties plaatsvinden", besluit ABVV. (VDI)