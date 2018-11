Vader terecht voor onophoudelijke belaging dochter 21 november 2018

Een 58-jarige man uit Izegem riskeert tien maanden effectieve celstraf en een boete omdat hij zijn dochter en haar gezin blijft lastig vallen. Geert A. negeerde verschillende aanmaningen. Hij dook op aan de schoolpoort van zijn kleinkinderen, stuurde brieven, sprak ellenlange voicemailberichten in, verspreidde op Facebook oto's van zijn kleinkinderen als opsporingsbericht. Hij probeerde via de rechtbank al een grootoudercontact te bekomen, maar kwam van een kale reis thuis. De man kampt met een verleden van drugs en alcohol en psychiatrische problemen. Zijn dochter ontfermde zich jarenlang over hem, maar gaf in 2016 aan alle contact te willen verbreken. Dat kon Geert A. moeilijk verkroppen. Ondertussen liet hij zich vrijwillig opnemen in een psychiatrische instelling. Zijn dochter vraagt een morele schadevergoeding van 1.500 euro. Vonnis op 18 december. (LSI)