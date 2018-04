Vader onterecht beschuldigd voor aanranden dochtertje 12 april 2018

Een 36-jarige vrouw uit Izegem moest zich gisterenmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat ze haar ex-partner, met wie ze een dochtertje heeft, valselijk beschuldigde van het kindje te hebben aangerand.





Nog voor de geboorte van het meisje ging het koppel uiteen. De mama wou dat haar ex-partner het meisje alleen zag in de woning van haar moeder. Omdat ze hem niet vertrouwde, plaatste ze camera's. Volgens haar had ze beeldmateriaal dat aantoonde dat haar ex-partner zijn dochtertje aanrandde. Zo zou hij met zijn gezicht dicht bij de schaamstreek komen en ging met ontbloot bovenlijf boven haar hangen op bed. De KI in Gent sprak de man daarvoor vrij.





"De vrouw ziet spoken en moet de omgangsregeling nakomen, want ook dat doet ze niet", zei het openbaar ministerie. "Ik heb mijn dochtertje een hele tijd niet kunnen zien en kon door al die valse beschuldigingen drie maanden niet gaan werken", zei de man tegen de rechter. De vrouw riskeert een celstraf van drie maanden en een geldboete van 600 euro. Vonnis op negen mei.





(AHK)