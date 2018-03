Vader: "Ik weet 100 procent zeker dat ze onschuldig is" CELSTRAF VOOR MAMA DIE BRAND STICHTTE MET BABY IN HUIS ALEXANDER HAEZEBROUCK

14 maart 2018

02u31 0 Izegem Een 35-jarige vrouw uit Emelgem werd gisteren op de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel waarvan vijftien maanden effectief voor brandstichting. Haar partner Wim Catteeuw blijft haar verdedigen.

De hulpdiensten snelden op 15 november naar de woning langs de Hendrik Consciencestraat in Emelgem nadat Wim Catteeuw (55) de hulpdiensten had gebeld toen hij in de apotheek stond. "Kate belde me op om te zeggen dat het brandde, ik heb meteen de hulpdiensten verwittigd", vertelt Wim. De brandweer haalde mama Kate D. (35) en haar drie maanden oude baby uit de woning, zij werden uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis voor mogelijke rookintoxicatie. De branddeskundige van het parket oordeelde meteen dat de brand was aangestoken aan de wasmand op de eerste verdieping.





Hulp geweigerd

Kate D. wees eerst in de richting van haar partner Wim Catteeuw. Hij werd meegenomen voor verhoor. Al snel richtten de speurders hun pijlen op Kate D. zelf. Ze zit sindsdien in voorhechtenis. Vooral haar vreemde gedrag deed haar de das om. Toen Wim haar aanmaande om de brandweer te bellen, weigerde ze en zei ze dat ze alles onder controle had. Toen een buurvrouw kwam aankloppen om hulp te bieden, kreeg die de deur tegen haar neus. Ze moffelde ook een aansteker weg in haar broekzak en weigerde telefoontjes van de noodcentrale. Ze was in die periode bovendien hervallen in haar heroïneverslaving. De advocaat van Kate stelde zelf een branddeskundige aan. "Hij oordeelde dat de brand ook accidenteel kan ontstaan zijn", zei de advocaat. Volgens de rechter had die deskundige slechts enkele stukken op papier om tot die conclusie te komen en kon hij de schade niet meer bekijken ter plaatse.





Ruzie

Toch blijft Wim Catteeuw (55) bij hoog en laag volhouden dat Kate D. onschuldig is. "Onze deskundige zegt toch dat het accidenteel was?", reageerde hij gisteren vol ongeloof na het aanhoren van het vonnis. "Ik was nog naar boven geweest om verse kledij aan te trekken. Misschien heb ik toen per ongeluk een brandende sigarettenpeuk in die wasmand laten vallen. Ze is onschuldig, dat weet ik wel honderd procent zeker!" De rechter oordeelde dat Wim pas te elfder ure kwam aandraven met de theorie over de sigaret. "Dat is dan ook ongeloofwaardig", oordeelde de rechter. "Bovendien had het koppel de avond voordien ruzie gehad en zouden ze uit elkaar gaan. Ook Kind en Gezin zat haar op de hielen." Kate D. kon de brand uiteindelijk zelf blussen met enkele emmers water. Het dochtertje van enkele maanden verblijft ondertussen bij papa Wim Catteeuw. Vermoedelijk gaat Kate in beroep tegen de uitspraak.