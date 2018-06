Vader en zoon spelen duoconcert op beiaard 08 juni 2018

02u31 0

Op maandag 11 juni start er een nieuwe reeks beiaardconcerten vanuit de Sint-Tillokerk in Izegem. Vijf weken lang kan je elke maandag om 20 uur op het Bad Zwischenahnplein bij de oude post komen luisteren naar de beiaardklanken. "Blikvanger wordt een duoconcert van Koen en Florian Cosaert, beide stadsbeiaardier", vertelt cultuurschepen Kurt Himpe. "Op 25 juni spelen ze samen vierhandig op de beiaard. Het concert gaat gepaard met verhalen van academieleerlingen van Bart Cafmeyer." Vader Koen bijt op 11 juni al de spits af en wordt begeleid door verhalen van de leerlingen van de kunstacademie onder leiding van Gladys Demol. Een week later is het de beurt aan Florian. Hij wordt begeleid door doedelzakmuziek van Bart Vandersteene." Er zullen ook gastbeiaardiers komen spelen. (VDI)