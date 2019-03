Vader en zoon overleden weldoenster openen opvangtehuis dat haar naam draagt: “ Een prachtig eerbetoon” Valentijn Dumoulein

01 maart 2019

09u15

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Twee jaar na het overlijden van weldoenster Rita Vandenberghe zijn haar man Pol en zoon Bert op inleefreis naar India vertrokken om er haar vele projecten te bezoeken. Tot hun verrassing mochten ze er een nieuw opvangtehuis voor weeskinderen openen dat tot Mother Rita Home werd omgedoopt. Ze onthulden samen ook een gedenkplaat voor haar.

Rita verloor in november 2016 op 60-jarige leeftijd de strijd tegen kanker, maar in de tijd dat ze leefde zette ze zich in voor verschillende goede doelen. Zo richtte ze met Askovi een vereniging op voor mensen zonder papieren en kwam Samugam België er na een inleefreis naar India die ze met Wereldsolidariteit maakte. “Die reis had zo’n impact op haar gehad dat ze in 2006 de Belgische tak van Samugam oprichtte”, zegt haar man Pol. “Ze zorgde er mee voor dat er met Jalyhome een opvangtehuis voor stortkinderen kwam. Dat zijn kinderen die aan hun lot worden overgelaten en op stortplaatsen rondzwerven om toch maar aan iets van levensmiddelen te raken. Ze zorgde ook mee voor de oprichting van een naai-atelier en leprahuis.” Ook onder het geitenproject zette ze haar schouders. Daarbij krijgen families drie geiten als economische steun.

Inleefreis

Na het overlijden van Rita nam een werkgroep met oa. haar dochter Nele de taken van Samugam België over. Toch duurde het nog tot januari voor ook man Pol (64) en Bert (36) de oversteek naar India maakten. “Ik wilde al langer eens op inleefreis naar daar, maar moest wachten tot ik tussen twee jobs in zat om dat te doen”, vertelt Bert. “Op een dag stond pa voor mijn deur met de mededeling dat hij ook zou mee gaan. Hij had dat altijd uitgesteld omwille van medicatie, maar besloot het er nu toch op te wagen.” Het duo verbleef van 21 januari tot en met 15 februari in India.

Al op de eerste dag kwam er goed nieuws. “We zagen op televisie hoe Bruno Savio, een van de plaatselijke bezielers van het project, door de Indische president werd ontvangen”, zegt Pol. “Uit een onderzoek is gebleken dat de kinderen in het opvangtehuis van Samugam het gelukkigst zijn en daarom kreeg het project 8.000 euro steun. Een onverwachte meevaller, al hopen we dat er nu ook structurele maatregelen zullen volgen. Niet evident, want stortkinderen zitten in India in de laagste kaste en worden vaak over het hoofd gezien.”

Videoclip

Vader en zoon bezochten in de daaropvolgende dagen de projecten die Rita mee coördineerde. “Het viel ons vooral op hoe gelukkig de kinderen ondanks de sobere omstandigheden zijn”, zegt Bert. “Ze hebben niet veel, maar ze blijven er positief onder. We kunnen nog veel van hen leren. Ik heb er de tijd genomen om een videoclip met hen op te nemen. Daarin rap ik in het West-Vlaams over het project, terwijl zij in het Engels het refrein voor hun rekening nemen. Een ongelofelijke ervaring.”

Het mooiste moment van de reis moest toen nog komen. “We kregen te horen dat er een nieuw gebouw bij het opvangtehuis in Pullambadi is gezet en dat het tot Mother Rita House is omgedoopt. We mochten er ook samen een gedenkplaat onthullen. Een heel emotioneel moment en een prachtig eerbetoon aan mijn vrouw”, zegt Pol. “Er hangt in het tehuis ook een foto van haar waar ze dagelijks verse bloemenkransen rond hangen. Er is hier ongelofelijk veel respect voor wat ze gedaan heeft. Iets waar we alleen maar stil van kunnen worden. Ze leeft hier verder in haar projecten en dat is mooi om te zien.”

Smultocht

Op zondag 10 maart organiseert Samugam in basisschool Bellevue in de Bellevuestraat 28 zijn twaalfde smultocht ten voordele van het geitenproject. Om 11.30 uur is er een aperitief en een spaghettifestival en tussen 13 en 14 uur start er onder het thema ‘Reis door India’ een wandeling van zes kilometer.

Volwassenen betalen 15 euro en kinderen onder de twaalf jaar slechts 12 euro. Enkel spaghetti kost 11 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Enkel wandelen 9 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Inschrijven kan door opver te schrijven op het rekeningnummer BE98 7775 9920 9593 met vermelding van alle gegevens, ook indien vegetarisch.

Meer info op de Facebookpagina van Samugam België.