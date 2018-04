Unizo stelt prioriteitenbundel voor politici op 24 april 2018

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht heeft Unizo een prioriteitenlijstje voor lokale politici klaar. Bedoeling is dat de partijen op die manier belangrijke onderwerpen voor ondernemers zeker in hun programma mee zouden nemen.





"We voelen vooral de nood om een langetermijnplanning voor de stad op te maken", vat voorzitter Jef Maeseele het samen. "Enkel al omwille van de budgettaire impact beslaan we met deze ideeën al de volgende twaalf jaar. Zo denken we aan de optimalisatie van de aansluiting met de E17 richting Deerlijk, maar ook aan een efficiëntere organisatie van het kruispunt van de N36 en N50, door het aanbrengen van een voorsortering. We steunen ook de intentie om iets gelijkaardigs te doen aan de op- en afritten van de E403 langs de Noordkaai. Ook de Centrumbrug blijft voor een onfraai punt in de stad zorgen. Graag willen we een duidelijke visie over dit sruikelblok."





Ook op vlak van communicatie vindt Unizo dat er nog werk aan de winkel is. "Denk maar aan een digitaal luik met up-to-date info bij wegenwerken. Verder willen we meer uitbouw van de dienst lokale economie. De aanstelling van een coördinator was goed, maar er is meer nodig voor de meer dan 2.400 bedrijven in onze stad. Tenslotte willen we dat ook de adviesorganen geherwaardeerd worden." (VDI)