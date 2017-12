Univerz start met nieuw concept na talrijke drugsinbreuken 02u55 1593 Archief SVR Jongeren op het festival Univerz, mei dit jaar. Izegem Door de tientallen drugsinbreuken van de bezoekers zal het Univerzfestival volgend jaar met een andere formule plaatsvinden.

"We deden nochtans veel inspanningen in de strijd tegen drugs", weet een van de organisatoren, Jean-Marie Vanfleteren. "In al onze communicatie maakten we duidelijk dat drugs niet welkom waren. We zorgden voor speciale containers om te fouilleren, aan de ingang stonden nog tonnen om drugs te deponeren, er hingen spandoeken tegen drugs, we werkten volledig mee met de politie,... Toch was dat voor 1 procent van onze bezoekers onvoldoende. Zij lieten zich toch nog met drugs betrappen tijdens de zware politiecontroles. Jammer. Daarom beslisten we, enigszins met spijt in het hart, om volgend jaar het festival niet meer onder de naam Univerz te organiseren. We broeden op nieuwe plannen, een ander concept gericht op een iets ouder publiek, zonder drum and bass, maar met meer commerciële dj's en dansmuziek. Binnenkort doen we al onze plannen uit de doeken." (LSI)