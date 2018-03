Unieke reizigerskoffer krijgt plaatsje in Eperon d'Or 22 maart 2018

02u41 0

Stadsmuseum Eperon d'Or kreeg vorig jaar opnieuw tientallen schenkingen en kocht zelf ook verschillende voorwerpen aan. Op de gemeenteraad van dinsdagavond werden al die spullen symbolisch aanvaard. Onder die schenkingen zit ook een unieke reizigerskoffer. "Een blikvanger onder de schenkingen, want de koffer is gevuld met tien paar schoenen met gevlochten bovenleders", weet erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). "Eperon d'Or was hierin gespecialiseerd tegen het einde van de jaren 1950. De koffer werd aangetroffen op de zolder in het ouderlijk huis Vandommele in de Brugstraat en geschonken door Rik Vandommele en zijn familie en zowel de koffer als de schoenen zijn na al die jaren nog in schitterende staat. De band tussen de koffer en Eperon d'Or maakt deze aanwinst echt wel bijzonder en uniek", besluit de schepen. (VDI)