Uitvinder Mauro (9) krijgt prijs van Lieven Scheire 04 mei 2018

Mauro Druwel (9) uit Ingelmunster heeft via Coolest Projects van CoderDojo een prijs uit handen van tv-presentator Lieven Scheire ontvangen. Het gaat om een talentenshow voor jonge uitvinders, die plaatsvond in Technopolis in Mechelen.





De jongen volgt al een poos codeerlessen in de Izegemse CoderDojo-afdeling en slaagde erin een robot te maken die je toiletpapier komt brengen als er geen meer is. Hij kreeg de 'Meest Bruikbare' prijs van Lieven Scheire.





(VDI)