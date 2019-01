U vraagt, de pastoor antwoordt. Pastoor Matthias Noë (29) pakt religieuze vragen aan op eigen videokanaal “Mijn manier om het christelijk geloof toegankelijker te maken” Valentijn Dumoulein

18 januari 2019

15u42

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar die van zijn dienaar Matthias Noë (29) zijn minstens even inventief. De jonge pastoor heeft in november een eigen Facebookkanaal aangemaakt met filmpjes waarin hij vragen over het geloof op ontwapenende wijze en met een vleugje humor beantwoordt.

‘U vraagt, de pastoor antwoordt’. Die simpele, maar doeltreffende naam kleeft op de meeste filmpjes die pastoor Matthias Noë sinds eind november op zijn Facebookpagina de wereld instuurt. De ene keer gaat het erover of je als priester vaak moet bidden of wat de adventsperiode betekent, de andere keer gaat het over moeilijker thema’s als het celibaat of leven na de dood. Geen makkelijke materie en al helemaal niet om te lachen, maar toch slaagt de priester erin een mooi evenwicht te bewaren tussen ernst en humor. Zo presenteerde hij al eens met kerstlichtjes in zijn baard en ging het ook al over zijn collectie sneakers en welke kleur het best past bij welke misviering.

Mensen die me kennen, weten dat ik al eens ludiek uit de hoek kan komen. Dat doe ik ook in mijn preken of eucharistievieringen Pastoor Matthias Noë

“Grapje moet kunnen”

“Het is mijn manier om het christelijk geloof toegankelijker te maken”, legt de 29-jarige pastoor uit. “Mensen die me kennen, weten dat ik al eens ludiek uit de hoek kan komen. Dat doe ik ook in mijn preken of eucharistievieringen. Dus ja, een grapje op zijn tijd moet kunnen. Dat maakt het onderwerp makkelijker te verteren. Ik waak er wel over dat het nooit spottend of belachelijk wordt of dat het te veel rond mijn persoon zou draaien. Door die aanpak bereik ik ook mensen die ik anders nooit zou bereiken. Zo weet ik dat ouders hun kinderen naar de filmpjes laten kijken omdat ze laagdrempelig zijn. In de kerk blijft je publiek beperkt tot je parochianen, via het internet kan mijn boodschap verder reiken. Ik wou daarbij het positieve benadrukken. Er is al gezaag en geklaag genoeg in de wereld.”

Matthias kreeg het idee voor zijn video’s toen hij een bevriende Nederlandse collega op rust bezocht. “Hij kan situaties als geen ander fileren en gruwt ervan dat sommige katholieken zo wollig praten. Hij vindt dat priesters nieuwe wegen moeten vinden om hun boodschap te verkondigen. Ik voelde me aangesproken en besloot een filmpje op een eigen Facebookpagina te lanceren. Dat viel zo in de smaak dat ik al snel besloot allerlei vragen over het geloof te beantwoorden. Ik lanceerde een oproep en sindsdien stromen de vragen binnen.”

Mediapriester

Helemaal uniek is het niet. In Hasselt maakt priester Wim Simons vlogs over zijn leven en in Nederland is mediapriester Roderick Vonhögen erg bekend. “Al slaat de slinger bij hem naar mijn mening iets te veel de andere kant op”, vindt Matthias. “Als pastoor een Star Wars-film becommentariëren is nu niet iets wat ik als mijn kerntaak zou beschouwen. Wim focust dan weer wat meer op zijn dagelijkse leven, terwijl het bij mij om inhoudelijke vragen gaat.”

Toch laat Matthias in de filmpjes niet alle onderwerpen aan bod komen. “Polariserende thema’s probeer ik te vermijden en op vragen uit de privésfeer geef ik geen antwoord. Het gaat me om de inhoudelijke boodschap die ik wil mee geven, niet om het aantal likes. Daarom plaats ik de filmpjes voorlopig niet op YouTube of een eigen website, want dan gaan ze al wat sneller een eigen leven leiden en heb je er minder controle over. Ik merk ook dat mensen me makkelijker via privéberichten met een vraag durven benaderen. Zeker jongeren hebben nogal wat schroom om er voor uit te komen dat ze gelovig zijn. Op deze manier valt een barrière weg en kan ik hun vraag toch behandelen.”

Moet een priester voor zo’n filmpjes eigenlijk toestemming aan het bisdom vragen? “Neen, ik ben daar vrij in”, vertelt Matthias. “Ik doe waar ik voor aangesteld ben: de boodschap van Jezus verkondigen en op deze manier bereik ik er een groter publiek mee.”

Pastoriegesprekken

Ondertussen staan er al veertien filmpjes online en permitteerde Matthias zich al een zijstapje met ‘De Pastoriegesprekken’. “Daarin ontvang ik een gast met een religieuze connectie,” vertelt hij. “In de eerste aflevering was dat priester Igor De Bliquy, die nu een proefperiode bij de minderbroeders-kapucijnen als pater beleeft. De formule slaat wel aan, want het is met 605 kijkers het meest bekeken filmpje. Er liggen dan ook al enkele andere gasten vast voor een vervolg. Ik maak elke week een nieuw filmpje wil dat ritme vasthouden. Het concept ligt vast, de eerste reacties zijn fijn en nu wil ik alles in de luwte laten groeien in de hoop dat het mensen inspireert.”

