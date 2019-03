Twintiger riskeert celstraf voor drugshandel: “Speed in rugzak, LSD in onderbroek, xtc in brooddoos, GHB in Flügelflesjes” LSI

Een 27-jarige jongeman uit Izegem riskeert een voorwaardelijke celstraf van negen maanden en een boete van achthonderd euro voor het bezit en de verkoop van drugs. Op 13 september 2018 controleerde de politie de wagen van Kenneth D. in Ledegem. De agenten vonden 66 lege zakjes om drugs te verpakken, vijftig pillen, vijf gram cannabis en vijftig gram speed. D. gaf toe dat hij drugs verkocht omdat hij zelf gebruikte en in financiële problemen zat. Op 7 mei 2018 was hij al eens betrapt met twintig gram speed in een kauwgomdoosje in zijn rugzak en xtc-pillen in een brooddoos. Zijn kompaan had LSD-strips in zijn onderbroek verstopt. Een huiszoeking leverde ook nog speed en twee Flügelflesjes met vloeibare xtc op. Kenneth D. daagde op de rechtbank zonder advocaat op. “Ik ben nu clean, volg begeleiding, ben akkoord met een werkstraf en wil dat alles zo snel mogelijk achter de rug is”, hield hij het kort. Vonnis op 27 maart.