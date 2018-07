Twintig nieuwkomers op CD&V-lijst 14 juli 2018

Oppositiepartij CD&V trekt met twintig nieuwkomers op de lijst naar de kiezer. Na het overlijden van raadslid Peter Defreyne schoof de partij Ann Van Essche als lijsttrekker naar voor. Op plaats twee prijkt meteen een opvallende nieuwkomer: Dries Dehaudt, die werkt als coördinator bij de vzw Moeders voor Vrede en actief is bij heel wat verenigingen. De partij trekt ook heel wat jongeren aan, waaronder kinderen van (vroegere) raadsleden: Simon Van Walleghem en Emma en Jan Claeys. Nieuw zijn onder andere Dimitri Verschoore, Lieselotte Lapere en Annelies Vandenbroucke. Raadslid Isabelle Busschaert staat ook op de lijst. Er is ook een stekje voor twee mensen van buitenlandse origine: Hakeem Adesanya is geboren in Nigeria, woont hier met zijn vrouw Bieke en werkt als magazijnverantwoordelijke. Martha Rojas is van Colombia afkomstig, is dierenarts en pleit voor meer diversiteit. Lijstduwer is voormalig burgemeester Gerda Mylle. (VDI)