Twintig maanden cel voor dievegge die handtassen en juwelen stal in rusthuizen LSI

25 februari 2019

11u16

Bron: LSI 0

Een 38-jarige dievegge uit Sint-Eloois-Winkel is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden en een boete van achthonderd euro. De vrouw stond terecht voor zestien diefstallen van handtassen en juwelen, onder andere in rusthuizen De Plataan en ’t Pandje in Izegem. Met gestolen identiteitskaarten sloot Vanessa C. abonnementen af bij Orange of Proximus. Vaak kwam de oplichting pas aan het licht toen de slachtoffers een deurwaarder aan de deur kregen om de opgelopen schulden te innen. Tijdens het onderzoek vloog C. twee maanden de cel in. Die periode in voorhechtenis acht de rechter voldoende als effectieve celstraf, op voorwaarde dat ze zich aan enkele voorwaarden houdt. Zo moet ze onder andere een schadevergoeding van 8.500 euro aan drie slachtoffers betalen.