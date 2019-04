Twintig appartementen en publiek park verrijzen waar vroeger Sint-Rafaëlskerk stond... maar altaar blijft staan Valentijn Dumoulein

12 april 2019

11u08

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Op de site van de gesloopte Sint-Rafaëlskerk verrijst binnenkort woonpark Rafaël. Projectontwikkelaar Urbes mikt er op rustig wonen aan een publiek park met een speeltuin, een petanqueplein én zelfs een plaatsje voor het altaar van de kerk.

De Sint-Rafaëlskerk werd al in 2014 ontwijd. De kerkfabriek zocht nog even naar een nieuwe invulling, maar uiteindelijk kocht bouwpromotor Jan Romel van Urbes de bijhorende kerk en pastorie om er een ambitieus nieuwbouwproject te lanceren. De gebouwen verdwenen eind vorig jaar onder de sloophamer. intussen is het terrein op de hoek van de Lendeleedsestraat en Prinsdomlaan bouwrijp.

24 garageboxen

“Woonpark Rafaël heeft hetzelfde DNA als woonpark Ter Beurse”, zegt Jan Romel. “We bouwen er twintig appartementen met een ondergrondse kelder met 24 garageboxen en een publiek toegankelijk park . We mikken op een rustig woonproject in het groen.”

Drie parkzones

Het park achter de appartementen wordt publiek toegankelijk. Er ligt nu al een speelzone met tijdelijke speeltoestellen, maar Urbes gaat ook daar voor een volledige metamorfose. “Het park is in drie zones verdeeld”, verduidelijkt Jan. “De zone het dichtst bij de appartementen is zo ontworpen dat het meer als tuin van die woningen zal fungeren, met onder andere een petanqueplein en zitbanken. De zone in het midden wordt een klein speelplein met natuurlijke elementen. Het meest westelijke deel krijgt veel bloemen en is bestemd voor elke omwonende.

Altaar behouden

Urbes legt het park aan, de stad zal het onderhouden. Een mooi aandenken aan de Sint-Rafëlskerk is het altaar van de kerk. “Dat hebben we bewaard. Het krijgt straks een mooi plaatsje in het park”, aldus Romel. “De grond in het park zal ook iets hoger komen te liggen om sociale controle mogelijk te maken.”

Alternatieve energie

Urbes wil voor het bouwproject alternatieve energiemethodes zoals geothermische verwarming en passief koelen gebruiken. “We zijn momenteel zelfs met wetenschappers aan het onderzoeken hoe we het opslaan van thermische en elektrische energie kunnen optimaliseren”, aldus Romel. “We halen met gemak een gemiddeld E-peil van 30 (op een schaal van 0 tot 100: hoe lager, hoe beter, red.) of zelfs de 8 tot 10 die we bij woonpark Ter Beurse op de Bosmolens halen. Dat wordt een extra troef bij dit project.”

Aan de kant van de Lendeleedsestraat, waar de appartementen komen, legt Urbes een ontsluitingsweg aan met parkeerzones voor bezoekers.

Meer info op www.urbes.be en www.bordes.be.