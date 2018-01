Tweelingbroers slaan notaris in elkaar die opkomt voor kankerpatiënt 02u51 0 Izegem Omdat ze naar eigen zeggen door hem waren uitgedaagd, hebben de tweelingbroers V. (25) uit Meulebeke bijna twee jaar geleden zowat het hele gezicht gebroken van de Izegemse notaris Yannick Sabbe (63). Die had de broers opgedragen het café te verlaten omdat ze de hele tijd mensen lastig vielen. De daders riskeren twee jaar cel.

Tim en Tars V., tweelingbroers uit Meulebeke, waren op zaterdagmiddag 19 maart 2016 behoorlijk boven hun theewater toen ze in het sfeercafé De Pauw, op de Izegemse Grote Markt, klanten lastig vielen. Toen dat ook gebeurde met een intussen overleden kankerpatiënt met wie Yannick Sabbe er een glas dronk, trad de notaris de uitbaatster bij in haar pogingen om de broers buiten te werken.





Breuken in aangezicht

Het bekwam hem slecht. De broers leken te vertrekken, maar keerden op hun stappen terug en vielen de notaris aan. Sabbe werd verrot geslagen en geschopt. Hij hield aan het zinloos geweld onder meer tal van breuken in het gezicht over. Niemand in het café durfde tussen te komen, zo agressief waren de broers. Voor de rechter in Kortrijk gaven ze gisteren de feiten toe. "We waren veel beter gewoon weggegaan, maar kregen allerlei verwijten naar ons hoofd geslingerd. Daar hebben we, onder invloed van alcohol, verkeerd op gereageerd", klonk het. Tim en Tars V., geen onbekenden voor het gerecht, riskeren twee jaar cel en een boete, maar mogelijk krijgen ze alleen een werkstraf. "Vandaag zijn ze twee brave, correcte jongens die de hele zaak zo snel mogelijk achter zich willen laten", sprak hun advocaat. Notaris Sabbe vraagt een schadevergoeding van om en bij de 25.000 euro. Hij wil ook een compensatie voor het feit dat hij als gevolg van het incident nog slechts deeltijds kan werken en daarom een extra medewerker in dienst moest nemen.





Vonnis op 28 februari. (VHS)