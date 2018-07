Tweede reddingsactie voor karpers gelukt 31 juli 2018

02u28 0 Izegem Vijf vrijwilligers hebben gisteren een tweede reddingsactie voor de overgebleven karpers in de vijver van het Blauwhuispark georganiseerd.

Door de aanhoudende droogte staat het water in de vijver dramatisch laag. Vorige week besloot burgemeester Bert Maertens (N-VA) tot twee keer toe 350.000 liter water uit het kanaal te laten pompen om het water terug op peil te brengen. "Dat bleek echter niet genoeg te zijn", vertelt waarnemend burgemeester Kurt Himpe (N-VA). "Vorige week konden de vrijwilligers al veertig karpers uit de vijver redden en naar het kanaal brengen. Vandaag hebben ze er een nieuwe reddingsactie opzitten. Als blijkt dat door de aangekondigde warme temperaturen van de komende dagen het waterpeil nog eens tien centimeter zakt, komt er eind deze week een derde reddingsactie."





Patrick Bardoel, provinciaal voorzitter van het verbond van lijnvissers, trok gisteren met enkele medeleden van de Koninklijke Vrije Vissers opnieuw naar de plas. "Het was opnieuw nodig dat we hier waren", vertelt hij. "Hoewel er nu al meer water in de vijver staat dan vorige week is de situatie nog altijd delicaat. Sommige vissen zwommen noodgedwongen met hun rug boven water en die is helemaal verbrand. Ze lieten zich dit keer wel wat moeilijker vangen, dus we hadden meer tijd nodig. Zelf in de vijver stappen kon dit keer niet en dus moesten we van aan de kant vissen en de vissen in een net scheppen."





(VDI)