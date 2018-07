Twee zondagen feest aan zaal ISO 25 juli 2018

Met het evenement 'Ip Zin Zundags' is er op zondag 29 juli en zondag 5 augustus heel wat te beleven aan zaal ISO. Audiovibes en de vzw 50-5° slaan de handen in elkaar om een gemoedelijk familiefestival te organiseren voor thuisblijvers. Op beide dagen kan je vanaf 11 uur genieten van liveoptredens, shows, workshops, kinderanimatie en foodtrucks. Voor kinderen zijn er tal van attracties, van grote stormbanen en springkastelen tot een ballenbad, viskraam, trikepiste, gekke fietsen en kindershows. Ook clowns ontbreken niet en er is kindergrime, airbrush en glittertattoo's. Op zondag 29 juli zijn er optredens van accordeonist Ludo Ghielens, Jennifer Berton, De Wilfrieds en Bandit. Er is ook een zomershow voor kinderen door Sjo-Bizz en een '50s-60s-70s afterparty' met dj Stef. Op zondag 5 augustus is er muziek van De Vlaamse Zanger, Tjeeventig en Hanny-D. Meer info: www.ipzinzundags.be.





(VDI)